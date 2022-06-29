İzmit'in Kurtuluşunun 101'nci Yılı Etkinlikleri, Hüsnü Şenlendirici Konseri ile Tamamlandı

28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı, kentte büyük coşkuyla kutlandı. Günlerdir süren programların finali, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici konseriyle yapıldı.

24 Haziran'da Kent Meydanı'nda başlayan İzmit'in kurtuluşunun 101'nci yıl etkinlikleri, Hüsnü Şenlendirici ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile tamamlandı. Etkinlikler kapsamında Kurtuluş Korteji ile yurttaşlar, saat 18.30'da Kültür Tepesi'nden İzmit Kent Meydanı'na yürüdü.

Konserden saatler öncesinde alana gelen yurttaşlar, MİMDEPO Performans Topluluğu'nun gösterisini izlerken, çocuklar da etkinlikler ve animasyonlarla zaman geçirdi. Konser öncesi sahneye çıkan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, İzmitlilerden beğeni topladı. Program kapsamında yurttaşlara, geleneksel 'kurtuluş pilavı' ikram edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, konuşmasında şunlara yer verdi:

"İzmit ne güzel de çiçekler açıyor. İyi ki varsınız. Güzel İzmitimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ne yazık ki pandemiden dolayı 2 yıl boyunca istediğimiz şekilde kutlamalar yapamamıştık ama pandemiden sonra istedik ki halkımız dayanışmayla kenetlensin, kentlilik bilinci en yükseğe çıksın.

"GELECEK KUŞAKLAR GEÇMİŞİ BİLSİN İSTEDİK"

Kentimizin de düşman işgalinden kurtuluşunu hep birlikte güzelliklerle daha da önemlisi kentimizin bu mücadeledeki önemli tarihsel gerçeklerini de gerek müzikle, gerek sanatla, gerek tiyatroyla, sanatın her dalındaki araçlarla anlatmaya çalıştık. Bilmeyen bilsin, öğrenmeyen öğrensin gelecek kuşaklar kentinin geçmişini tanısın bilsin diye çaba gösterdik. Bu coşku biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii ki milli duygularımızla coşkumuz daha da perçinleniyor.

28 Haziran 1921'de, İzmit halkı ve tüm kahramanlarımız günler süren Yunan ve İngiliz zulmünü geri püskürtmüş ve bu güzel kentimizde bir destan yazmıştır. Ülkenin dört bir yanını saran düşman askerleri, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini en net şekilde İzmit'te öğrenmişlerdir. Esareti hiçbir zaman kabul etmeyen bir millet olduğumuzu bir kez daha İzmit'ten tüm dünyaya göstermişlerdir. Şimdi bu şanlı zaferin 101'nci yılını coşkuyla hep birlikte, yan yana kutluyoruz.

Tam 101 yıl önce Kara Fatma'lar, Yahya Kaptan'lar, Tercüman Ahmet'ler, İpsiz Recep'ler, Gebeşoğlu Mehmet'ler ve daha adını bilmediğimiz niceleri bu vatan uğruna canları pahasına savaşmış ve bize bu güzel toprakları emanet bırakmışlardır. Başta bu kutlu mücadelenin önderi ebedi ve tek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla ve rahmet anıyorum. Bu güzel memleketin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İzmitimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yılı hepimize, güzel İzmitimizin güzel insanlarına kutlu olsun."

Konserde konuşan ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, "İzmit hoş geldin. Herkese hayırlı akşamlar olsun. İzmitimizin kurtuluşu kutlu olsun arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Nice seneler inşallah. Öncelikle Kent Orkestrası'nı alkışlar mısınız? Çok kısa prova yapabildik, şefimizi ve bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler olsun" dedi.

ANKA / Yerel