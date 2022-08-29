İzmit'in İlk Süperenduro Yarış Parkuru Açıldı

İzmit Belediyesi, İzmit'e ilk SüperEnduro Yarış Parkuru'nu kazandırdı. Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan parkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında hizmete sunuldu.

Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün destekleriyle İzmit Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılan parkurun açılış etkinlikleri ilk olarak Akmeşe'de İzmit Belediye Bandosu ve motosikletçilerin gösterileriyle başladı. Programa katılan sporculara, protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

Açılış programına, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Evren, CHP İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mevlüt Kolay, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KENTE DEĞER KATAN YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe SüperEnduro Yarış Parkurunun açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Yeni bir projemizi, yeni bir çalışmamızı daha tamamladık ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana halkımızın istekleri doğrultusunda akılcı ve kente değer katan yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken halkı dinleyerek projemizi hayata geçiriyoruz. İhtiyacı tespit etmeye çalışıyoruz. O yatırımı yaptığımız yere 'projemiz ne kazandırıyor' diye düşünerek hareket ediyoruz.

"NE MUTLU BİZE"

Açılışını yaptığımız parkurun aktif bir şekilde kullanılacak olması bizim için kıymetli. İzmit Belediyesi olarak sporun her branşını desteklemek, sporcularımıza destek vermek, onların sadece Kocaeli çapında değil, ulusal ve uluslararası arenada yarışmalarına olanak sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli ve İzmit adını uluslararası yarışmalarda duymak inanın bizim için çok değerli. Her platformda İzmit'in ve Kocaeli'nin adının yankılanması ve bunda bizim de ufacık da olsa katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize.

"ÇOK GÜZEL BİR ÖNERİYLE GELDİLER"

İşte burada da Motor Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Mevlüt Kolay'ın da önerisiyle böyle bir alanı kentimize kazandırmak için harekete geçtik. Değerli muhtarlarımız da bize gelip 'Bu yatırımı buraya kazandırmalıyız. Bu çok güzel bir öneri. Bu projeyi beraberce yapabilir miyiz?' dediklerinde hızlıca analiz yaptık arkadaşlarımızla. ve dedik ki: 'Evet akıllı bir yatırım. Kente değer katacak bir yatırım. Spor kenti İzmit başlığının altını dolduracak bir alan burası.'

Öncelikle Motosiklet Federasyonu İl Temsilcimiz Mevlüt Beye, değerli Akmeşe Muhtarlarıma bu öneriyi bize sundukları ve bu sahanın yapımında emek verdikleri için teşekkür ederim. Biz birçok projemizi dışarıya müteahhitlere yaptırmak yerine kendi öz kaynaklarımızla ve bunu yaparken de istihdam yaratarak işinde uzman ustalarımızı bünyemize katarak çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz.

"TAMAMEN KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE YAPTIK"

Bu spor alanı da Belediye ekiplerimizin burada uzun uğraşlar ve titiz çalışmalarının ardından; daha önce boş olan, atıl durumda bekleyen bu araziyi sonunda Akmeşe Super Enduro Yarış Parkuru'na dönüştürdük. Tamamen kendi ekiplerimizle yaptık. Çalışan ustalarımızın, müdürlüklerimizin müthiş özverisiyle oldu burası. Değerli ustalarımıza, çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.

SPORCULAR ÜCRETSİZ ANTRENMAN YAPABİLECEK

Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerine 4 metre genişliğinde 800 m uzunluğunda, toplamda 17 engelden oluşan uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit'in ilk ve tek Süper Enduro yarış parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.

MAHMUT EYMİRLİ ANISINA

Ayrıca hepiniz biliyorsunuz, geçtiğimiz sene İzmit'in sevilen isimlerinden, motosiklet tutkunu 'Papetti'yi, Mahmut Eymirli'yi kaybetmiştik. Bir kez daha Allah gani gani rahmet eylesin.

Böyle bir spor tesisini, İzmitli motosiklet tutkunu Mahmut Eymirli anısına yapmayı uygun gördük. Böylesinin daha uygun olacağını düşündük. Bir kez daha açılışımıza hoş geldiniz diyor, Super Enduro Yarış Parkuru'muzun kentimize, motocross severlere, halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

"ÇOK GÜZEL BİR PARKUR KAZANDIRILDI"

Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mevlüt Kolay programda yaptığı konuşmada, "Burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İzmit'e, Akmeşe'ye çok güzel bir parkur kazandırıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonunun Türkiye'de ulusal yarış takvimi 5-6 ayaktan oluşmaktadır. Kocaeli motorsporlarında güzide bir yere sahip. Çok iyi sporcularımız var. Türkiye şampiyonu sporcularımız var. Biz bu manada çok çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleye destek veren tüm yöneticilere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"AKMEŞE VE TÜRK SPORU ADINA GÜZEL BİR GÜN"

Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol ise "Bugün Akmeşe adına, Türk Sporu adına güzel bir gün. Böyle bir parkuru bizlere kazandıran İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PARKURUN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerine 4 metre genişliğinde 800 m uzunluğunda, toplamda 17 engelden oluşan uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit'in ilk ve tek SüperEnduro yarış parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.