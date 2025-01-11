İzmit'in İlk Kadın Ayakkabı Tamircisi: Hülya Kurak

İzmit'in ilk kadın ayakkabı tamircisi olan Hülya Kurak, mesleğin cinsiyeti olmadığını kanıtlıyor. Tamir ettiği ayakkabılar ile eskiye değer katıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayakkabı ve çanta tamiri mesleğini icra eden ilk kadın Hülya Kurak (52), 6 yıldır müşterilerine hizmet veriyor. 12 yıl diş teknisyenliği yapan Hülya Kurak, mesleğin zaman mefhumu olmadığı için mesleğini bırakmak durumunda kaldığını belirterek küçüklükten beri içerisinde bulunduğu ve ilgisinin olduğu ayakkabı tamiri işine atıldı.

"Fazla para kazanma derdim yok"

Ayakkabı tamirciliği işine küçüklüğünden beri merakı olduğunu vurgulayan Hülya Kurak, "Trabzon'da yaşadığımız evin alt katındaki dükkanda ayakkabı tamircisi vardı. Okuldan çıktığımda onun yanına giderdim. Ömer amca bana ayakkabı tamir etmeyi öğretirdi. Hatta lise dönemimde bana dükkanı bırakıp giderdi. Dikiş dikmeyi annemden öğrendim. Küçük yaşta perdeleri kesip onlarla dikiş makinesinde bir şeyler dikerdim. Ben daha çok masa başı işi değil de kendim bir şeyler üretmek istiyordum, amacım buydu. 6 yıl bir profesörün sekreterliğini ve muhasebesini yaptım. Oradan ayrıldım ne yapabilirim diye düşündüğümde bir lostrada işe girdim. 5 yıl orada çalıştım. Orada da manevi sebeplerden dolayı anlaşamadık. Ben de, 'Kendi dükkanım olsun' dedim. Fazla para kazanma derdim yok. Başımda müdür derdim olmasın, istediğim saate işe gidip gelebileyim diye kendi dükkanımı açtım" diye konuştu.

Müşteriler kadın ustayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Müşterilerinin bir kadın ayakkabı tamircisi gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Kurak, "6 yıldır İzmit'in ilk bayan tamircisiyim. Müşterilerim beni benimsedi. Özellikle bayan müşterilerimden çok güzel yaklaşımlar aldım. Erkek müşterilerim ilk dükkana girdikleri zaman 'Usta yok mu?' diye soruyorlardı. 'Usta benim' dediğimde bakıp çıkanlar oldu. Ama o insanlar sonra tekrar geldiler. Başta beni küçümseyip 'Bu ayakkabı tamiri işini sen mi yapacaksın?' diyen ve sonrasında özür dileyip geri gelen müşterim var. Ben yaptığım işten çok memnunum" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok"

Ayakkabı tamirciliği işinin sadece erkek işi olmadığının altını çizen Kurak, "Bu işi yapan Eskişehir'de bir kadın varmış. Ben bu işi yapan kadın arkadaşları da kendi nazarımda takdir ediyorum. Çok zor bir iş. Erkek işi olarak biliniyor ama değil. Biz kadınların ayakta durmak ve kimseye muhtaç olmamak için yapamayacağı hiçbir iş yok" şeklinde konuştu.

"Bu işi severek yapmak gerekiyor"

Bu işi yapanlara tavsiyede bulunan Kurak, "En önemli tavsiyem bu işi severek yapmaları. Ayakkabıyı yaptığımda bakıyorum beğenmediysem tekrar yapıyorum. Günü doldurmak için bu iş yapılmaz, iş yürümez. Ben tamir ettiğim işleri teslim ederken müşterilerimin, 'Hülya Hanım bu ayakkabı benim mi, yoksa yeni mi aldınız?' dediklerinde çok mutlu oluyorum. Şu ana kadar bana gelen hiçbir müşterim yırtılan, tabanı çürüyen hiçbir ayakkabısını çöpe atmıyor. Bana ayakkabıyı getiriyorlar ve 'Buna değer mi?' diye soruyor çünkü para kazanmak için bunu yapmayacağımı biliyorlar. Bazen, 'Buna değmez, git taksitle başka ayakkabı al' da diyorum" diye konuştu.

"Aslında saygı duyulması gereken bir işi yürütmeye çalışıyoruz"

Tamir işinin küçümsendiğinden yakınan Kurak, "İnsanlar tamiri küçümsemesinler. Biz eskiyi insanlara kazandırmaya, kullandırmaya çalışıyoruz. Tamir ettiğimiz bir ayakkabı 2-3 sene dayanıyor. 'Altı üstü bir dikiş yapıyorsunuz, tamir yapıyorsunuz, bu fiyatlar nedir?' diye artık söylemesinler. Çünkü artık her şeyin fiyatı çok pahalı. Biz de evimize ekmek götürüyoruz. Aslında saygı duyulması gereken bir işi yürütmeye çalışıyoruz. Keşke her şey ucuz olsa da yanımda bir çırak yetiştirebilsem. Benim yaptığım gibi bu mesleği birine öğretebilsem çünkü bu meslek ölüyor" dedi.

Fiyatlar hakkında da bilgi veren Kurak, " En yüksek maliyetli işlem olan taban değişimi 650 TL, deri ayakkabı boyası 350 TL, çizme boyası 750 TL, topuk arka kısım tamiri 250 TL" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ