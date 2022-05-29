İzmit Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğrencileri, Alzheimer Yaşam Evi'ni Ziyaret Etti - Haberler

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kocaeli'de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirerek İzmit'e kazandırdığı Alzheimer Yaşam Evi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümü 11. Sınıf öğrencileri merkezi ziyaret ederek Alzheimer hastası vatandaşlarla birlikte vakit geçirdi.

Farklı kuşakların bir araya geldiği programda mandala boyama, çiçek ekimi ve zihinsel faaliyetler düzenlendi. Keyifli sohbet eşliğinde programda meslek öğretmenleri Eda Ersarı Şen, Ahsen Köse, Nurten Yiğit Karaca ve öğrencileri duydukları memnuniyeti ifade ederek bu anlamlı merkezi hayata geçiren İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

ANKA / Yerel