İzmit'e Bahar Geldi, Aronyalar Çiçek Açtı

İzmit Belediyesi'nin Alternatif Ürünler Bahçesi'nde üretimini yaptığı aronya meyvesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiçek açtı.

İzmit Belediyesi tarafından Emirhan mahallesinde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi'nde üretimi süren ve 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya bitkisi, bahar ayıyla birlikte çiçek açtı.Açan çiçekleriyle baharın gelişini anlatan Nero ve Viking cinsi aronyaların hasadı ağustos-eylül ayında yapılacak.

ÇİFTÇİLERE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEK

2021'de başvuruda bulunan çiftçilere yüzde 90 hibe ile bin adet aronya desteği sağlayan İzmit Belediyesi, aronya fidanı desteğine bu sene de devam edecek. Ayrıca kentte faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile aronya yetiştiriciliğine dair iş birliği yapmaya hazır olan İzmit Belediyesi, çiftçilere öncü olmaya ve aronya üretimini artırmaya devam edecek.