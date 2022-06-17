İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Projesi Türkiye'de İzmit Belediyesi Öncülüğünde Başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından Good4Trust iş birliğiyle kurulan İzmit Çarşısı, bu kez de yereldeki iş birliğini güçlendirecek ve karbon emisyonlarını azaltacak Bisiklet Kurye Ağı Projesi'ni başlatıyor.

Ulaşım ve lojistik konusuna çevreci ve adil bir çözüm olarak karşımıza çıkan 'Kent İçi Bisikletle Dağıtım Ağları' Türkiye'de ve dünyada giderek yaygınlaşıyor. Bu konu ile ilgili önemli adımlar atan İzmit Belediyesi, Bisiklet Kurye Ağı Projesi'ni başlatacak. Türkiye'nin ilk dijital yerel çarşısı olan İzmit Çarşısı için hayata geçirilecek proje ile çevre adına karbon ayak izini düşürmek, verilen siparişlerin teslimatını sağlamak, üretici ve alıcı adına ise karşılıklı iletişimi artırmak amaçlanıyor.

İZMİT BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

Aynı zamanda gönderi ulaşım süresinin ve maliyetlerin azalmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Bisiklet Kurye Ağları Türkiye'de ilk kez İzmit Belediyesi öncülüğünde, Türkiye'nin ilk dijital yerel çarşısı olan İzmit Çarşısı için hayata geçirilecek.

MİKRO HİBE DESTEĞİ

İzmit Belediyesi, Good4Trust.org ve Türetim Ekonomisi Derneği ortaklığında hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı Bisiklet Kurye Ağı Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı" projesi ile kurulan Kavşak Ağı'ndan mikro hibe desteği almaya hak kazandı.

DENEYİMLER DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLECEK

Bisiklet Kurye Projesi, ilk olarak üreticiler ile alıcılar arasında bir alışveriş ve dayanışma platformu olan İzmit Çarşısı'nda uygulanacak. Bisiklet ulaşımını desteklemek amacıyla, projenin uygulanacağı bölgedeki bisiklet yolları ve yol güvenliği öncelikli olarak değerlendirilecek ve proje süresince kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda geliştirilecek.

Birincil fayda olarak, bisiklet ile erişilebilecek bölge içerisindeki paketlerin kargo araçları yerine bu yöntem ile ulaştırılması bireye zaman ve maliyet; çevreye ise karbon emisyonu tasarrufu sağlayacak. İkincil faydalar olarak, kent içi bisiklet hareketliliği artacak, birey ve toplum sağlığı olumlu yönde ilerleyecek, kentteki entegre ulaşım ve erişilebilirlik alternatif yolların kullanılması sayesinde gelişecek, sağlık ve çevre konusunda sosyal farkındalık artacak.

ANKA / Yerel