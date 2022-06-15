İzmit Çarşısı 4. Kez Kaynaşma Buluşması'nda

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Good4Trust iş birliği ile yürüttüğü İzmit Çarşısı, üretici topluluğu 4. Kaynaşma Buluşması'nda bir araya geldi.

'Kaynaşma Buluşması' adı altında dördüncü kez İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) binasında bir araya gelen üreticiler, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. İzmit Belediyesi, Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında desteklenen, KADER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) ile Edremit Belediyesi ve ALDA tarafından yürütülen "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesi kapsamında pilot belediye seçilmişti.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ

Üreticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık kazanması, bilgi birikimi edinmesi ve cinsiyet eşitliği sağlama konusunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Sosyolog Burcu Öztürk tarafından 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' verildi. Ardından üreticiler ile 'Marka Görselleştirme' Atölyesi düzenlendi. Atölyede üreticiler, ürünleri için ilham aldıkları, markalarının sosyal faydasına odaklanan konuları resimlerle, görsellerle ve rakamlarla kağıda döktüler.

ANKA / Yerel