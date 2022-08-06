İzmit Belediyesporlu Melike, İstanbul'dan Madalyayla Döndü - Haberler

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İzmit Belediyesporlu Melike, İstanbul'dan Madalyayla Döndü

İzmit Belediyesporlu Melike, İstanbul'dan Madalyayla Döndü

İzmit Belediyespor’un sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında ikincilik başarısı elde etti.

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İzmit Belediyespor'un sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nın 1'inci etabında ikincilik başarısı elde etti.

İzmit Belediyespor Kulübü birçok branş ve yüzlerce sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor. 30-31 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nın 1'inci etabında İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Melike Esma Kılınç, ikinci oldu. Kılınç, U21 yaş kategorisi ve 68 kiloda ikincilik madalyası kazandı.

ANKA / Yerel

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