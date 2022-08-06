İzmit Belediyesporlu Melike, İstanbul'dan Madalyayla Döndü İzmit Belediyespor’un sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nın 1’inci etabında ikincilik başarısı elde etti. İzmit Belediyespor'un sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nın 1'inci etabında ikincilik başarısı elde etti. İzmit Belediyespor Kulübü birçok branş ve yüzlerce sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor. 30-31 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nın 1'inci etabında İzmit Belediyespor Kulübü sporcusu Melike Esma Kılınç, ikinci oldu. Kılınç, U21 yaş kategorisi ve 68 kiloda ikincilik madalyası kazandı. ANKA / Yerel İstanbul Kocaeli Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediyesporlu Melike, İstanbul'dan Madalyayla Döndü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.