İzmit Belediyesporlu Karateci Finale Yükseldi - Haberler

İzmit Belediyesporlu Karateci Finale Yükseldi
ANKA - Yerel
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İzmit Belediyespor’un başarılı karatecisi Batuhan Efe Beyazıt, Anadolu Yıldızlar Karate Ligi Yarı Final müsabakalarında birinci olarak final karşılaşmalarına katılma hakkı kazandı.
İzmit Belediyespor'un başarılı karatecisi Batuhan Efe Beyazıt, Anadolu Yıldızlar Karate Ligi Yarı Final müsabakalarında birinci olarak final karşılaşmalarına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Karate Ligi (ANALİG) Yarı Final müsabakaları, 23-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Kocaeli'nde yapıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakalarda İzmit Belediyesporlu Batuhan Efe Beyazıt, 60 kiloda tatamiye çıktı. Başarılı sporcu, rakiplerini tek tek geçip birinci olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.
ANKA / Yerel