İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Antalya'dan Başarıyla Döndü

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden başarılı sonuçlarla döndü.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından İzmit Belediyespor Güreş Takımı da Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde birçok başarılı derece elde etti.

Türkiye Geleneksel Yağlı Güreş Federasyon Yağlı Güreş Ligi'nde mücadele eden İzmit ekibi, Antalya Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 1 adet final, 3 adet çeyrek final ve 3 adet ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi.