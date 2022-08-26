İzmit Belediyesi, Yol Çalışması Yaptığı Hazar Sokak'taki 11 Ağacı Taşıyacak Yerel Haberler İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak’ta yapılan yol genişletme çalışmalarında, bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için uğraş veriyor. Ekipler, bölgedeki 11 ağacı belediyeye ait yeşil alanlara taşıyacak. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak'ta yapılan yol genişletme çalışmalarında, bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için uğraş veriyor. Ekipler, bölgedeki 11 ağacı belediyeye ait yeşil alanlara taşıyacak. İzmit Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak'ta bulunan yolun genişletilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına bölgede bulunan 11 adet ağacı budayarak taşıyacak. Taşınan ağaçlar, yine İzmit Belediyesi'ne ait yeşil alanlara dikilecek. Kaynak: ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediyesi, Yol Çalışması Yaptığı Hazar Sokak'taki 11 Ağacı Taşıyacak - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.