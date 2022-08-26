İzmit Belediyesi, Yol Çalışması Yaptığı Hazar Sokak'taki 11 Ağacı Taşıyacak
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak’ta yapılan yol genişletme çalışmalarında, bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için uğraş veriyor. Ekipler, bölgedeki 11 ağacı belediyeye ait yeşil alanlara taşıyacak.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak'ta yapılan yol genişletme çalışmalarında, bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için uğraş veriyor. Ekipler, bölgedeki 11 ağacı belediyeye ait yeşil alanlara taşıyacak.
İzmit Belediyesi, vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular mahallesindeki Hazar Sokak'ta bulunan yolun genişletilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araçların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına bölgede bulunan 11 adet ağacı budayarak taşıyacak. Taşınan ağaçlar, yine İzmit Belediyesi'ne ait yeşil alanlara dikilecek.