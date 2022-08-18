İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi'nde İlk Mezuniyet Sevinci

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz Aralık ayında açılan Yaşama Destek Evi (YADEV), ilk mezunlarını verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene Aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan YADEV, ilk mezunlarını verdi. YADEV'den mezun olan çocuklar mezuniyet belgelerini törene katılım sağlayan Başkan Hürriyet'in elinden aldı. Tören, İzmit Belediyesi yöneticileri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve YADEV'den hizmet alan çocukların ailelerininde katılımı ile gerçekleşti.

YADEV mezuniyet töreninde konuşan Başkan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; "Yaşama Destek Evi de özellikle engelli bireylere sahip ailelerin bize olan taleplerinden yola çıkarak oluşturuldu. Aileler, çocuklarının günlük becerilerinin gelişmesini istiyorlardı Çocuklarımızla ilgilenecek, onları sosyalleştirecek, daha fazla üretecek eğitim alanlarına, toplumun içerisine kaynaşmasını sağlayacak programlara ihtiyacımız var demişlerdi. Alanında uzman arkadaşlarımız, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz Yaşama destek Evi projesini düşündüler. Bütün çalışma arkadaşlarım adına mutluyum, gururluyum. Bu projeyi hayata geçirirken, çok büyük umutlarla, isteklerle, insanların hayatına nasıl daha fazla dokunabiliriz, nasıl bir arada dayanışma gösterebiliriz, engelli kardeşlerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz ve değerli ailelerin de yaşadığı zorlukları nasıl hafifletebiliriz diye göreve geldiğimizden bu yana hep buna kafa yoruyoruz."

"GÖSTERDİKLERİ GELİŞİM ÇOK DEĞERLİ"

Hürriyet, "Günlük yaşam becerisi kazanma üzerine uyguladığımız bu programımın ilk etabını tamamlayan değerli kardeşlerimizi mezun edeceğiz. El sanatları etkinlikleri, ritim faaliyetleri, bahçe uğraşları, sokak oyunları gibi de bu çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için yoğun bir program uyguluyoruz. Çocuklarımız kazanmış oldukları bu becerileri mezun olduktan sonra hayatlarına entegre etsinler. Ailelerini de yine psikososyal açıdan desteklemiş olalım istedik. Kurulduğundan bu yana öğrencilerin burada aldıkları eğitimle birlikte gözle görülür bir gelişim görmek bizim için çok değerleri" dedi.

Ailelerden güzel geri bildrimler aldıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Ailelerden güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. İnsanlara dokunmak çok kıymetli. Bir kişi bile Allah razı olsun diyorsa bizim için çok kıymetli. İyi ki YADEV'i açmışız. Böyle güzel bir gün ile karşılaştığımızda yorgunluklarımız unutuluyor. 23 kişi yeni bir öğrenci grubumuzla YADEV, özel gereksinimli çocukların ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edecek. Yaşama Destek Evi'miz her gün yeni hayatlara dokunarak faaliyetlerine devam edecek" diye konuştu.