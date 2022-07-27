İzmit Belediyesi Yağmurda Hasar Gören İstinat Duvarını Yeniden İnşa Etti İzmit Belediyesi, yoğun yağmur yağışı sonrası Fatih Mahallesi’nde orta kısmı yıkılan istinat duvarını yeniden inşa etti. İzmit Belediyesi, yoğun yağmur yağışı sonrası Fatih Mahallesi'nde orta kısmı yıkılan istinat duvarını yeniden inşa etti. Belediye, geçtiğimiz haziran ayında yoğun yağmur yağışı sonrası Fatih Mahallesi Öngelen Sokak'ta bulunan istinat duvarında oluşan hasara müdahale etmişti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, duvarın çöken orta kısmını kaldırdıktan sonra uzunluğu 40 metre, yüksekliği 6 metre olan istinat duvarının yapımını tamamlandı. Çalışmada, 600 metreküp taş kullanıldı. Bölge sakinleri yürütülen çalışmanın ardından güvenli hale getirilen duvar için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Fen İşleri ekibine teşekkürlerini iletti. ANKA / Yerel Kocaeli Fatih Yerel Haberler

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