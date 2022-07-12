İzmit Belediyesi, Vektörle Mücadele Çalışmalarına Bayramda da Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü halk sağlığı ekipleri, vektörle mücadele çalışmalarına bayramda da devam etti.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde başladığı ilaçlama çalışmalarını Kurban Bayramı'nda da sürdürüyor. Ekipler belediye bünyesinde bulunan ilaçlama araçları ile belirlenen saatler ve bölgelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Sivrisineklerin yoğun olarak bulunduğu dere kenarları, su kanalları, kanalizasyonlar ve mahalleleri ilaçlayan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi adına mücadele ediyor.

ANKA / Yerel