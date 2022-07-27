İzmit Belediyesi, Üniversite Adaylarına Yönelik Tercih Danışmanlığı Hizmetine Devam Ediyor - Haberler

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İzmit Belediyesi, Üniversite Adaylarına Yönelik Tercih Danışmanlığı Hizmetine Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, Üniversite Adaylarına Yönelik Tercih Danışmanlığı Hizmetine Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, üniversite adayı gençlere yönelik tercih danışmanlığı hizmetine devam ediyor.

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İzmit Belediyesi, üniversite adayı gençlere yönelik tercih danışmanlığı hizmetine devam ediyor.

Belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından gençler için İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı ücretsiz danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Belediye ve Üniversite ortaklığında tercih döneminde verilen ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetiyle, gençlerin tercihlerini kendilerine en uygun şekilde yapmaları hedefleniyor.

20 Temmuz 2022 tarihinde başlayan ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek hizmetten, Belsa Plaza B Blok önü ve M. Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı 71/1 adresinde bulunan İzmit Çınar Akademi Hizmet Binası'na giden tüm üniversite adayları saat 09.00 ile 17.00 arasında faydalanabiliyor. Gençler, 318 02 22 numaralı telefon aracılığıyla hizmet ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.

ANKA / Yerel

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