İzmit Belediyesi Tüysüzler'de Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi Alaçam Sokak’ta asfalt yama çalışmalarına başladı. İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi Alaçam Sokak'ta asfalt yama çalışmalarına başladı. Vatandaşların ulaşımda zorluk yaşadığı alanlara müdahale eden İzmit Belediyesi, yol onarımlarına devam ediyor. Zamanla tahrip olan Tüysüzler Mahallesi Alaçam Sokak'ta çalışma başlatan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski asfaltın kaldırılmasının ardından 400 ton asfalt kullanarak yol çalışmasını tamamlayacak. Asfalt yama çalışması öncesinde bölgeyi uygun hale getiren ekipler, 170 metre uzunluk ve beş metre genişliğe sahip sokakta 400 ton asfalt kullanarak yolu vatandaşların hizmetine sunacak. ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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