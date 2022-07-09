İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mesaiye, Bayramlaşarak Başladı - Haberler

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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mesaiye, Bayramlaşarak Başladı

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mesaiye, Bayramlaşarak Başladı

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kurban Bayramı tatili boyunca mesai yapacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Kurban Bayramı tatili boyunca mesai yapacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz ve sağlıklı bir çevre adına Kurban Bayramı'nın ilk gününde de mesai yapıyor. İzmit'in temiz bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürecek olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, mesaisine bayramlaşarak başladı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Temizlik İşleri Müdürlüğü Gültepe şantiyesine giderek bayram tatili boyunca görev yapacak olan personellerle bayramlaştı. Ünal Özmural, görevi başındaki tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

ANKA / Yerel

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