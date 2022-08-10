İzmit Belediyesi, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde Ürettiklerini Halkla Paylaşıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen doğal ürünler, Yenimahalle muhtarlığı önünde vatandaşlara dağıtıldı.

İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı, kentin dört bir yanında vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çınar ekibi, Yenimahalle Muhtarlığı önünde kurduğu stant ile Tarımsal Uygulama Bahçesi'nden hasat edilen yaklaşık 350 kilogram biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye, salatalık gibi ürünleri vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar, uygulama dolayısıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve ekibine teşekkür etti.