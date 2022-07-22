İzmit Belediyesi Stk ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Kyöd Başkanı Uğur Saral'a Hayırlı Olsun Ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanlığı'na seçilen Uğur Saral ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına devam ediyor. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer düzenlenen genel kurulda KYÖD Başkanı seçilen Uğur Saral'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Koordinatörler Başkan Saral'a İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ve tebrik mesajlarını iletti. Başkan Uğur Saral da ziyaretten dolayı Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer'e teşekkürlerini ileterek İzmit Belediyesi yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

ANKA / Yerel