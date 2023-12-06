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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü Öğrencileri Moliere'den Seçmeler Oyunuyla Sahne Aldı

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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencileri, Moliere'den Seçmeler oyununu sergileyerek büyük beğeni topladı. Oyun, ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sergiledikleri " Moliere'den Seçmeler" oyunları sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Kentin sanat damarlarını açık tutan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitim alan yetenekli gençler sahne hayatına atıldı. Geçtiğimiz sezon eğitim alan kursiyerler, usta yazar Moliere'in üç büyük oyunu olan; Hastalık Hastası, Cimri ve Tartüffe oyunlarının birleşiminden oluşan "Moliere'den Seçmeler" oyunlarıyla seyircinin karşısına çıktı.

Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde 3 ayrı perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonrası Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili olarak atanan Ufuk Aktürk oyuncu ve eğitmenleri tebrik ederek çiçek takdim etti.

OYUNLAR ÜCRETSİZ

Sanat Akademisi'nde gerçekleşen tiyatro oyunlarının tamamı ücretsizken, izlemek isteyenler rezervasyon sistemi ile katılım gerçekleştirilebiliyor. Tiyatro oyunlarına katılım sağlamak isteyenler rezervasyon ve detaylı bilgi için 0262 322 19 99'u arayarak bilgi alabilirler.

OYUN TAKVİMİ      SAAT

22 ARALIK             20.00

12 OCAK                20.00

2 ŞUBAT                20.00

23 ŞUBAT              20.00

15 MART               20.00

5 NİSAN                 20.00

26 NİSAN               20.00

17 MAYIS              20.00

Kaynak: ANKA / Yerel

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