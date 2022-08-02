İzmit Belediyesi, Sahaları Bakımdan Geçiriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi, Sahaları Bakımdan Geçiriyor

İzmit Belediyesi, Sahaları Bakımdan Geçiriyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi’nde bulunan futbol sahasının bakım ve onarımını yaptı.

 - Güncelleme:

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının bakım ve onarımını yaptı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin daha güvenli ve konforlu alanlarda spor yapabilmesi adına kentin birçok noktasında futbol sahalarında iyileştirme çalışmaları yapıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında son olarak Malta Mahallesi 32. Ada'da yer alan futbol sahasını bakımdan geçirdi.

Malta Mahallesi 32. Ada'da yer alan 42 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki halı sahada boyama ve tel çit değişimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla çocuklar hem spora teşvik ediliyor hem de daha iyi bir ortamda spor yapma imkanı buluyor.

ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Futbol Malta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title