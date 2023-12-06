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İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde Özel Bireyler Sosyalleşti

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İzmit Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde düzenlenen etkinlikle özel bireyleri kaynaştırdı. Etkinlikte özel gereksinimli çocuklar mini golf oynayarak keyifli anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini misafir etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, birçok farkındalık etkinliğine imza atan İzmit Belediyesi, özel gereksinimli bireyleri kaynaştırmak üzere Otizm Spor ve Yaşam Evi'nde etkinlik düzenledi. Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Otizm Spor ve Yaşam Evi öğrencilerinin buluştuğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlik kapsamında, özel gereksinimli çocuklar mini golf etkinliğiyle keyifli anlar yaşarken her iki merkezin öğretmenleri arasında verilen hizmet noktasında bilgi alışverişi yapıldı. Etkinliğin ardından İzmit Belediyesi Engelli Birimleri adına Gölcük Yaşama Sevinci Özel eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Mesut Kuş'a plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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