İzmit Belediyesi'nin Yaz Dönemi Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlediği yaz dönemi kurslarında ilk yüzme dersi bugün başladı.

Proje kapsamında İzmit Belediyesi kapalı yüzme havuzunda, 7-14 yaş arası çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde iki ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alacak. Eğitimler, salı–perşembe ve çarşamba–cuma olmak üzere iki grup şeklinde verilecek.

Yüzme eğitimleri altı antrenör ve bir cankurtaran eşliğinde başlarken, toplamda bin 100 kişi eğitimlerden faydalanacak. Bir ayın sonunda temel yüzme eğitimini geçen çocuklar, İzmit Belediyespor Yüzme Takımı'na girebilme şansı elde edecek. Takıma seçilen çocuklar, lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılıp hem Kocaeli'yi hem de İzmit'i il dışında temsil edecek.

ANKA / Yerel