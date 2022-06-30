İzmit Belediyesi'nin Yaz Dönemi Yüzme Eğitimleri Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi'nin Yaz Dönemi Yüzme Eğitimleri Başladı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
İzmit Belediyesi'nin Yaz Dönemi Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında düzenlediği yaz dönemi kurslarında ilk yüzme dersi bugün başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında düzenlediği yaz dönemi kurslarında ilk yüzme dersi bugün başladı.

Proje kapsamında İzmit Belediyesi kapalı yüzme havuzunda, 7-14 yaş arası çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde iki ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alacak. Eğitimler, salı–perşembe ve çarşamba–cuma olmak üzere iki grup şeklinde verilecek.

Yüzme eğitimleri altı antrenör ve bir cankurtaran eşliğinde başlarken, toplamda bin 100 kişi eğitimlerden faydalanacak. Bir ayın sonunda temel yüzme eğitimini geçen çocuklar, İzmit Belediyespor Yüzme Takımı'na girebilme şansı elde edecek. Takıma seçilen çocuklar, lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılıp hem Kocaeli'yi hem de İzmit'i il dışında temsil edecek.

ANKA / Yerel

Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title