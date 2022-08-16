İzmit Belediyesi'nin Üretim Projesi: 'Halkın Tarlasından Halkın Sofrasına'

İzmit Belediyesi’nin üretim projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı, kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri kapsamında Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı, kentin dört bir yanında vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çınar ekibi, farklı bölgelerdeki mahallelerde kurdukları stantlarda biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye ve salatalık gibi ürünleri çantalara doldurarak vatandaşlarla paylaşıyor. Vatandaşların büyük memnuniyetle karşıladığı bu uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Nurettin Kolaylı, İzmit Belediyesinin bu çalışmasını sosyal belediyeciliğe en güzel örnek olarak gösterdi.

Gazeteci Nurettin Kalaylı, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen doğal ürünlerin vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını takdir ederek, "Halkın tarlasında üretilen ürünler yine halkın sofrasına geliyor" dedi

Sözlerine şu ifadelerle devam eden Kalaylı, "Doğal ürünlerin halkın tarlasından, halkın sofrasına ulaştığını kaydeden Kolaylı paylaşımının devamında, "Halkın tarlasından, halkın sofrasına. İzmit Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Tarımsal Uygulama Bahçesi'ne biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye, salatalık gibi doğal ürünler ekmişti. Nisan, Mayıs aylarında toprakla buluşan fideler bu ay hasat edilmeye başlandı. Bahçeden toplanan bu ürünler bugünlerde İzmit halkına dağıtılıyor. Bugün bu doğal ürünlerden bize de geldi. İşte en güzel sosyal belediyecilik budur" ifadelerini kullandı.