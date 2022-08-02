İzmit Belediyesi'nin Toplu Sünnet Töreni İçin Geri Sayım Başladı

İzmit Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla eylül ayında toplu sünnet şöleni düzenleyecek.

Belediye'ye bağlı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları kapsamında; kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla toplu sünnet töreni düzenliyor. 1 ile 30 Haziran tarihleri arasında 6 ile 12 yaş aralığında çocuğu bulunan ailelerden alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından; uygun bulunan ailelerin çocukları, ağustos ayı içerisinde İzmit Belediyesi tarafından belirlenen hastanede sünnet olacak.

Operasyonların tamamlanmasının ve çocukların sağlığına kavuşmasının ardından ise sünnet düğünü organizasyonu yapılacak. Çocukların sünnet kıyafetleri, fotoğraf çekimleri, sünnet konvoyu; eğlenceler ve ikramlar İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek. Etkinlikte, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çocuklara hediye takdimi olacak.