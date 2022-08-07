İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi'nin "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Açılıyor

İzmit Belediyesi'nin 'Nihat Gürer Spor Tesisleri' Açılıyor

İzmit Belediyesi, “Nihat Gürer Spor Tesisleri” Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak’ta açılıyor.

 - Güncelleme:

İzmit Belediyesi, "Nihat Gürer Spor Tesisleri" Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak'ta açılıyor.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık binası yanında yer alan 3 bin 300 metrekare park alanına; 99 metrekare giyinme ve duş gibi ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik binayla 24'e 41 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası inşa etti. Çevre düzenleme çalışmalarında sona gelinen spor tesisi, yakın zamanda kapılarını İzmitlilere açacak.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer'in adını taşıyacak tesiste çocuklar ile gençler spor yapabilecek.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kaymakamlık Yenişehir Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title