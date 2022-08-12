İzmit Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarında Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (İZMEK) yeni dönem için başvurular 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.

Belediye'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hizmet veren; el sanatları, dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında da ilgi gören İZMEK'te yeni dönem başvuruları, 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

15 Ağustos'ta başlayıp 31 Ekim'e kadar devam edecek olan yeni dönem başvuruları, Belsa Plaza B Blok 7'nci kat ve mahallelerde bulunan İZMEK kurs merkezlerinden yapılabileceği gibi izmit.bel.tr adresinden başvuru formu doldurarak da yapılabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, 318 00 00 (4702- 4703- 4711) dahili numaralara ulaşabilir.