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İzmit Belediyesi'nin Çocuk Şenliklerine Miniklerden Yoğun İlgi

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi'nin Çocuk Şenliklerine Miniklerden Yoğun İlgi

İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi'nin Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinliklerinin bu seferki adresi Yahya Kaptan Gülümse Kafe oldu.

Saat 17.30'da başlayan etkinlikte çocuklar kendilerine özel hazırlanan gösterilerle eğlenceli saatler geçirdi.

Çocuklara özel olarak sergilenen müzikli çocuk tiyatrosu büyük beğeni toplarken, aileler de çocuklarının neşesine ortak oldu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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