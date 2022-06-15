İzmit Belediyesi'nin 'Çınar Çocuk Evi'ne Talep Yüksek Oldu

Kocaeli'nin, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi ön kayıtları tamamlanırken çok sayıda ebeveyn çocuğu için Çınar Çocuk Evi'ni tercih etti. Yoğun talep nedeniyle fırsat eşitliği olması için kura çekimi gerçekleştirilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle, 'Her çocuk özeldir' ilkesiyle faaliyetlerine başlayan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi, kaliteli eğitim anlayışıyla kentin marka eğitim kurumlarından biri olmayı başardı. Kısa süre önce 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ön kayıtlarını almaya başlayan Çınar Çocuk Evi, çok sayıda ailenin ilk tercihi oldu.

KURA ÇEKİLECEK

Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından sosyal inceleme yapılarak değerlendirilecek. İzmit Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına gerekli özen ve hassasiyetle süreç yönetilip kura çekimi gerçekleşecek.

ANKA / Yerel