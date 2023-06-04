İzmit Belediyesi'nin Çilek Hasadı Ertelendi

İzmit Belediyesi'nin Çayırköy Mahallesi'nde oluşturduğu Çilek Köyü'ndeki hasat programı, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçen ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla ekilen fidelerden büyüyen çilekler, ilk hasat için hazır hale geldi. Çilek Köyü'nde bugün yapılması planlanan hasat, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.