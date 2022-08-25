İzmit Belediyesi'nin Belsa Otopark'ı Yeniden İhaleye Çıkıyor

İzmit Belediyesi'nin Belsa Plaza İş Merkezi altında bulunan kapalı otoparkı, açık teklif usulü ile 1 Eylül Perşembe günü ihaleye çıkıyor.

Mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Ömerağa Mahallesi Belsa Plaza İş Merkezi altındaki otopark, aylık 300 bin TL bedel üzerinden üç yıllık kira bedeli peşin ödemek şartı ile 1 Eylül tarihinde saat 11.30'da ikinci kez ihaleye çıkıyor.

Açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenlerin İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimi'ne başvurarak en geç 31 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'ya dek ihale zarflarını teslim etmesi gerekiyor.