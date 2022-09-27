İzmit Belediyesi'nin Aronya Fidanı Desteği İçin Başvurular Başladı Yerel Haberler İzmit Belediyesi, bu yıl da çiftçilere aronya fidanı desteği sağlayacak. Yüzde 90 hibeli verilecek destek için başvurular başladı. İzmit Belediyesi , bu yıl da çiftçilere aronya fidanı desteği sağlayacak. Yüzde 90 hibeli verilecek destek için başvurular başladı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Emirhan Mahallesi'nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi'nde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan aronya bitkisinin fidanlarını bu yıl da yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtacak. Geçen yıl aronya dikilecek arazilerine sulama hattı döşenmesi, malç naylonu çekilmesi ve ÇKS belgesi olması şartıyla desteklenmiş olan çiftçilere bu yılda aynı şartlarla yüzde 90 hibeli olarak fidan desteği devam edecek. SON BAŞVURU TARİHİ 7 EKİM 2022 Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne 7 Ekim 2022 tarihine kadar ÇKS belgeleriyle başvurarak formları doldurması gerekiyor. Kaynak: ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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