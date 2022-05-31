İzmit Belediyesi'nden Yeşilova'da Çalışma - Haberler

İzmit Belediyesi, havai hatlarını yer altına aldığı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde büyük bir özveriyle asfalt ve parke-bordür çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi, yıllardır el sürülmeyen Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Caddede altyapı çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, üst yapı çalışmalarına gece gündüz sürdürüyor.

CADDENİN BİR UCUNDA ASFALT ÇALIŞMASI BİR UCUNDA KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI

Uzun yıllardır süre gelen sorunları çözmek adına caddeyi yeni baştan yaratacak olan İzmit Belediyesi, asfalt kazıma ve serme işlemlerine devam ediyor. Birçok farklı çalışmanın aynı anda yürütüldüğü caddenin bir ucunda asfalt çalışmaları yapılırken diğer ucunda kaldırımlar yenileniyor.

AYDINLATMALARLA IŞIL IŞIL OLACAK

Yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra elektrik direklerinin sökümüne de devam eden ekipler, kısa süre içerisinde aydınlatma direklerinin montajını da yapmaya hazırlanıyor.

ANKA / Yerel