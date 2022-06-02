İzmit Belediyesi'nden Toplu Sünnet Şöleni - Haberler

İzmit Belediyesi , ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için toplu sünnet şöleni düzenleyecek. Hem ailelere destek sağlayacak, hem de çocuklara güzel bir anı bırakacak toplu sünnet şöleni için 6-12 yaş arası çocukları olan ihtiyaç sahibi aileler başvuru yapabilecek.

Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu kabul edilen aileler, çocuklarını anlaşmalı hastanelerde sünnet ettirebilecek. Operasyonların ardından büyük bir kutlama düzenleyecek İzmit Belediyesi,sünnet kıyafetleri, fotoğraf çekimleri, sünnet konvoyu ve ikramlarla birlikte çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak.

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İhtiyaç sahibi aileler, 30 Haziran 2022 tarihine kadar Belsa Plaza B Blok 2. katta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurularını yüz yüze yapabilecek. Başvuruda ebeveyn ve çocuğun kimlik fotokopileri ve ikametgah belgelerini getirmeleri yeterli olacak.

ANKA / Yerel