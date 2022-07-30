İzmit Belediyesi'nden Şirintepe Mahallesi'nde Asfalt Hazırlığı - Haberler

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İzmit Belediyesi'nden Şirintepe Mahallesi'nde Asfalt Hazırlığı

İzmit Belediyesi'nden Şirintepe Mahallesi'nde Asfalt Hazırlığı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak’ta asfalt serimi öncesinde pmt serim çalışması yaparak bölgeyi asfalta hazırlıyor.

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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta asfalt serimi öncesinde pmt serim çalışması yaparak bölgeyi asfalta hazırlıyor.

İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi, 460 metre uzunluğa sahip Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta 900 ton pmt malzeme kullanarak asfalta hazırlıyor.

800 TON ASFALT KULLANILACAK

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları incelemeler üzerine zamanla tahrip olan yollarda asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Asfalt serimi öncesi pmt serim çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayacak.  Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirecek ekipler, toplamda 800 ton asfalt kullanarak vatandaşlara konforlu bir yol sunacak.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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