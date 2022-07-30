İzmit Belediyesi'nden Şirintepe Mahallesi'nde Asfalt Hazırlığı İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak’ta asfalt serimi öncesinde pmt serim çalışması yaparak bölgeyi asfalta hazırlıyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta asfalt serimi öncesinde pmt serim çalışması yaparak bölgeyi asfalta hazırlıyor. İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi, 460 metre uzunluğa sahip Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta 900 ton pmt malzeme kullanarak asfalta hazırlıyor. 800 TON ASFALT KULLANILACAK İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları incelemeler üzerine zamanla tahrip olan yollarda asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Asfalt serimi öncesi pmt serim çalışması gerçekleştiren ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayacak. Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve Doğançay Sokak'ta asfalt çalışması gerçekleştirecek ekipler, toplamda 800 ton asfalt kullanarak vatandaşlara konforlu bir yol sunacak. ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediyesi'nden Şirintepe Mahallesi'nde Asfalt Hazırlığı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.