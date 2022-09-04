İzmit Belediyesi'nden Serdar Mahallesine Yeni Beton Yol Yerel Haberler İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak’ta beton yol çalışması yaptı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak'ta beton yol çalışması yaptı. Vatandaşların konfor alanlarını arttırmak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu da çalışmalarını sürdüren ekipler, Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak'ta beton yol çalışması yatı. ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma sırasında 120 metreküp beton kullandı. Vatandaşlar, mevcut yolda yapılan düzenleme için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları, program dahilinde kentin dört bir yanında devam edecek. Kaynak: ANKA / Yerel Fen İşleri Müdürlüğü Kocaeli Yerel Haberler

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