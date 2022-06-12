İzmit Belediyesi'nden Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı'na Ziyaret - Haberler

İzmit Belediyesi'nden Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı'na Ziyaret İzmit Belediyesi yönetimi, Kızılay’ın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. İzmit Belediyesi yönetimi, Kızılay'ın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Kocaeli Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. İzmit Belediyesi yönetimi, Kızılay'ın kuruluşunun 154. yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay'ı ziyaret etti. Şube başkanlığına geçen aylarda seçilen İbrahim Pay'a İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "hayırlı olsun" dileklerini ileten İzmit Belediyesi koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, Pay'a yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. SAAT KULESİ KIZILAY İÇİN RENKLENDİ İzmit Belediyesi, ayrıca İzmit'in sembollerinden Saat Kulesi'ni kırmızı ışıkla aydınlattı. Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve Kızılay'ın varlığına dikkat çekmek amacıyla Saat Kulesi dün akşam kırmızıya büründü. ANKA / Yerel Kızılay Kocaeli Saat Yerel Haberler

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