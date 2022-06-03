İzmit Belediyesi'nden Kiraz Şenliği - Haberler

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İzmit Belediyesi'nden Kiraz Şenliği

ANKA - Yerel
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İzmit Belediyesi'nden Kiraz Şenliği

İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye destek çalışmaları kapsamında 8 Haziran’da Kiraz Şenliği düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, üretime ve üreticiye destek çalışmaları kapsamında 8 Haziran'da Kiraz Şenliği düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturmak üzere Kiraz Şenliği düzenleyecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle gerçekleştirilecek şenlik renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

KİRAZ YARIŞMASI YAPILACAK

Arızlı, Kulfallı, Kabaoğlu ve Akpınar Mahalleleri'nde üretilen kirazlar, 8 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Kulfallı Mahallesi Kulfallı İlkokulu önünde gerçekleşecek Kiraz Şenliği ile vatandaşlarla buluşacak.

Bölgede mevsim itibariyle yetişen dört kiraz cinsi arasında yapılacak kiraz yarışması ile en güzel kirazı üreten üreticiler ödüllendirilecek.

ANKA / Yerel

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