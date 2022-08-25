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İzmit Belediyesi'nden Kente 'Süper Enduro Yarış Parkuru'

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi'nden Kente 'Süper Enduro Yarış Parkuru'

İzmit Belediyesi kente ilk “Süper Enduro Yarış Parkuru”nu Akmeşe’de kazandırıyor. Parkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te açılacak.

İzmit Belediyesi kente ilk "Süper Enduro Yarış Parkuru"nu Akmeşe'de kazandırıyor. Parkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te açılacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞLAR YAPILABİLECEK

Yaklaşık sekiz dönüm arazi üzerine dört metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğunda, toplamda 17 engelden oluşan uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. Tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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