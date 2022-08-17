İzmit Belediyesi'nden Cumhuriyet Parkı'nda Aşure İkramı
Yerel Haberler
İzmit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı’nda yüzlerce İzmitli'ye aşure ikram etti.
İzmit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda yüzlerce İzmitli'ye aşure ikram etti.
İzmit Belediyesi, Muharrem ayının bereketini, Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşlara, kardeşlik ve hoşgörünün simgesi aşure ikram ederek paylaştı.
Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda vatandaşlara elleriyle aşure ikram etti.
ANKA / Yerel