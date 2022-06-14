İzmit Belediyesi'nden Başarı: AB İklim Değişikliği Uyum Misyonuna Türkiye'den Seçilen 3 Belediyeden Biri Oldu

İzmit Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonuna tüm Avrupa çapında kabul edilen 118 yerel yönetimden ve Türkiye'den seçilen 3 belediyeden biri olarak bir başarıya imza attı.

Avrupa Komisyonu'nun başlatmış olduğu ve Avrupa çapındaki tüm yerel yönetimler ve bölgelerin seçilmek için başvuru yaptığı Avrupa Birliği İklim Değişikliğine Uyum Misyonu, Avrupa Komisyonu'nun seçeceği yerel yönetimlerin 2030 yılına kadar iklim dirençli hale gelebilmesi için AB tarafından desteklenmesi amacıyla oluşturuldu. İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Birimi'nin oluşturduğu başvuru sonucunda, AB Komisyonu tarafından ilan edilen listede İzmit Belediyesi, İklim Değişikliğine Uyum Misyonuna seçilen 118 yerel yönetim arasında AB Bölgesinde yer almamasına rağmen seçilme başarısını gösteren altı yerel yönetimden biri oldu.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİNE ERİŞEBİLECEK

İzmit Belediyesi, Avrupa Birliği İklim Değişikliğine Uyum Misyonunun bir parçası olarak 2023 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilecek olan Misyon Platformundan bu alanda oluşturacağı çalışmalar için ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmetine erişebilecek. Ufuk Avrupa Programı'nın bu alana tahsis etmiş olduğu 370 milyon dolarlık bütçe kapsamında yayınlanan çağrılar için oluşturulacak iklim değişikliğine uyum projelerine uygulama bölgesi olarak katılarak, araştırma ve geliştirme finansmanı erişim fırsatlarına ulaşabilmesi için desteklenecek.

UYGULAMALARINI PAYLAŞMA FIRSATI BULACAK

İzmit Belediyesi, AB Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenecek olan yıllık Misyon Toplantılarında seçilen tüm yerel yönetimlerle ağ kurma fırsatlarına erişimin yanında diğer yerel yönetimlerden iyi uygulama örneklerini öğrenme ve kendi uygulamalarını paylaşma fırsatını elde etmiş olacak.

ANKA / Yerel