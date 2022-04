İzmit Belediyesi'nden Aronya Üretimine Hazırlanan Kurumlara Destek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Emirhan Köyü'nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi'nde basın mensuplarını ağırladı. Başkan Hürriyet , aronyanın Kocaeli 'de ilk olarak İzmit Belediyesi tarafından denendiğini vurgulayarak, tüm kurumlarla aronya yetiştiriciliği konusunda iş birliği yapmaya açık olduklarını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, basın mensuplarına Alternatif Ürünler Bahçesi'ni gezdirdi, yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler paylaşarak, aronya bitkisi dağıttı. Başkan Hürriyet'e programda İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan eşlik etti.

Başkan Hürriyet, Alternatif Ürün Bahçesi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sizleri bugün Aronya üretim bahçemize davet etmemizin nedeni şu: yaklaşık 2 sene önce tarımsal üretim hamlesi çalışmalarımıza bir yenisini eklemiştik. Her tarım hamlemizde, her kırsal kalkınma çalışmamızda klasik tarım ürünlerinin üretimi için ciddi çaba sarf ediyoruz.

-CİDDİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bu ürünlerin daha fazla yerel üretici tarafından üretilmesi için gerekli destekler ve teşvikler konusunda yine ciddi çaba sarf ediyoruz ama sadece bununla kalmıyoruz. Alternatif ürünler özellikle aromatik bitkiler dahil olmak üzere de ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeni ürünler, yeni deneyimler, çiftçilerimizin gelir kaynaklarını arttırabilecek, alternatif gelir kaynağı oluşturulabilecek aynı zamanda ciddi pazara sahip öncü olabilecek ürünler tespit edip onların deneme çalışmaları ve deneme çalışmaları sonrasında da bu ürünlerin gerek tohumları gerek fidanları gerekse gübrelerinin dahil dağıtılarak daha fazla üreticinin bu ürünleri üretmesi için çabalıyoruz.

-BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

2 yıl önce bu çabanın sonucu olarak alternatif ürün bahçesi adı altında üretim hamlemize bir yenisini eklemiştik. Süper meyve olarak adlandırılan, pandemi koşullarında da sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğu bir dönemde aronya gibi antioksidan değeri çok yüksek olan her derde deva olarak bilinen süper meyve aronya çiftçiye katma değeri yüksek, alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla kurduğumuz 4 dönümlük alternatif ürünler bahçesinde yaklaşık 650 adet aronya fidanını toprakla buluşturmuştuk. Bu bizim için önemli bir projeydi.

-İKİ CİNS ARONYA

İlk defa yaptığımız bir projeydi. Alternatif ürünler skalasında güvendiğimiz bir üründü. Özellikle yurtdışı pazarı da güçlü olan bir ürün aronya. Biz bu tarlada ilk denemeyi alanında uzman ziraat mühendislerinin öncülüğünde aronya fidanlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Önce bir deneme ekimi gerçekleştirdik. Deneme amaçlı 'Viking' ve 'Nero' cinsi ekmiştik.

-SÜPER MEYVE

Gördük ki her ikisi de bu topraklara ve bu coğrafyaya uyum sağladı. Biz şimdi aronyanın bu her iki cinsini de üretmeye devam ediyoruz. Aronya odunsu, çok yıllık çalı formunda ve uzun ömürlü bir bitki. Zengin içeriğiyle insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle süper meyve olarak adlandırılıyor.

-1000 ADET FİDE DAĞITILMIŞTI

Yüksek miktarda antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılık sektöründe de yoğun olarak kullanılıyor. Taze ve kuru meyve olarak tüketilebildiği gibi işlemeyle birlikte meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos ve ilaç gibi alanlarda da kullanılıyor. Çok fazla kullanım alanı olan bir bitki. Özellikle pandemi döneminde halk sağlığı açısından da biz bu projemizi çok önemsedik ve İzmit'te üreticisi ve kullanımı çoğalsın diyerek burada aronya üretmek isteyen üreticilerimize 1000 adet aronya fidesi dağıttık.

-AĞUSTOS – EYLÜL GİBİ HASAT YAPILACAK

'Ben de bu alternatif gelir kaynağından yararlanmak istiyorum' diyen çiftçilerimize aronya fidelerimizi teslim ettik ve o çiftçilerimizde o fideleri kendi tarlalarında ektiler. Aronya da asıl hasadımızı Ağustos – Eylül gibi gerçekleştireceğiz. Bu sene hasat etmeyi tahmin ettiğimiz rakam 500 kilogram kadar ama aronya artarak ürün vermeye devam ettiği için ekiminin 5. Senesinde ortalama fide başına 5 kilogram ürün verecek ve bu ilk hasatta elde edeceğimiz 500 kilogramın kat be kat üzerine çıkacak.

-ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARIMIZDAN

Aronya oldukça verimli bir ürün. 2 sene önce ekerken küçücüktü. 2 senede ciddi bir şekilde boylanarak meyvesini iyice gösteren fidanlar haline geldi. Önümüzdeki sene ve bir sonraki sene toplamda 3 buçuk metreye kadar varacak boyu. Bu ürünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Arkadaşlarımızın her gün ilgilendiği önemli üretim alanlarımızdan birisi bu tarla.

-NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Basında ilimizde tarım faaliyetlerinin arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı Aronya Bitkisel Üretimi Geliştirme ve Yetiştirme Projesi gerçekleştirme üzerine bir haber okudum. Buna çok sevindim. Bizde özellikle aronya ürününün ne kadar önemli olduğunu ve bunun geliştirilmesi yaygınlaştırılması için çaba sarf eden bir belediye olarak bakanlığın da hem aromatik bitkiler hem de aronya bitkisiyle ilgili böyle bir proje desteği, teşvik başlatmış olması kıymetli. 2 sene önce başlatmış olduğumuz projemizin de ne denli önemli olduğunu görmüş olduk. Bir sürü rutin işimiz var ama bunların dışına çıkarak bu tür projelerimiz gerçekten değerli. Biz de bu değerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından benimsenmesini çok olumlu buluyoruz.

-BİLGİ VE TECRÜBEYE SAHİBİZ

Bir yanlışı da düzeltmek istiyorum. Özellikle 'İlimizde ilk defa denenecek olan aronya bitkisi yetiştiriciliği' denmiş. Bildiğiniz üzere aronya projesi ilk olarak İzmit Belediyesi tarafından Emirhan bahçemizde gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla Kocaeli 'de ilk defa denenmiyor aronya bitkisi. Burada bir uygulama bahçemiz var. Tüm kurumlarımıza da çağrı yapmak istiyorum ; Biz bu aronya yetiştiriciliği konusunda ciddi bir yol kat ettik, kendimizi de eğittik. Bu konuda çalışan arkadaşlarımız ciddi bir bilgi ve tecrübeye sahip hale geldi.

-İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Tüm kurumlarımızla dayanışmaya hazırız. Bütün kurumlarımızla aronya yetiştiriciliği konusunda iş birliği yapmaya hazırız. Burada hazır, denenmiş ve artık belli bir boya gelmiş bir tarla var. Burada her türlü eğitim, her türlü bakım, her türlü gözlemleme yapılabilir. İş birliği ile bunun daha da geliştirilmesi için biz elimizi uzatmaya hazırız.

-ÖNCÜ OLABİLİRİZ

Özellikle Kocaeli Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ile aronya bitkisi üretmeye bu konuda çiftçilerimize öncü olmaya bu işi daha da büyütmeye hazırız. İzmit'te Fethiye köyümüzde de aronya denemeleri yapılıyor haberde gördüğümüz üzere. İzmit Belediyesi olarak bütün tarım arazilerimizin bu amaçla kullanıma açık olduğunu belirtmen istiyoruz. Tüm kurumlarımız gelip beraberce bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Hep birlikte aronya bitkisinin İzmit'te Kocaeli'nin birçok bölgesinde daha yoğun üretilmesi için öncü olabiliriz.

-BEREKETİ PAYLAŞACAĞIZ

Geçen sene bir kısım meyvemizden aldık, dağıtabildiğimiz kadarını dağıttık. Meyvesi gerçekten çok sağlıklı ve birçok ürün haline de getirilebiliyor. Bu sene daha fazla ürün alacağız. Toplayacağımız meyveleri de yine paylaşmaya devam edeceğiz. Bu ürünleri bahçesinde, tarlasında üretmek isteyen çiftçilerimiz varsa ilerleyen süreçte onlara yine hibe desteklerimiz olacak. Bir süre sonra çelikleme yöntemiyle kendi fidanlarımızı da üretmiş olacağız. Toprak bereket demek ve o bereketi de paylaşacağız."

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Hürriyet'in ardından söz alan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da "Başkanımızın göreve geldiği günden beri tarımsal projelere çok öncelik verdiğini biliyoruz. Bu projeleri de hayata geçiriyor. Projelerin de meyvesini alıyoruz. Yapılan çalışmaları görüyoruz. Tarımsal projelerinden ötürü başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız tarımın her noktasında bize destek veriyor" diye konuştu.