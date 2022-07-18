İzmit Belediyesi'nden AKP İzmit İlçe Başkanı Güney'e: 'Kaç Tane Kredi Kullandırdınız da Hesap Soruyorsunuz'

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili 'Sürekli kredi çekmek istiyor' sözlerine ilişkin "Kaç tane kredi kullandırdınız da hesap soruyorsunuz" açıklaması yaptı.

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili "Milyonlarca tasarruf yaptım diyor ama sürekli kredi çekmek istiyor" açıklaması üzerinebaşlıklı basın açıklaması üzerine İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, bir basın açıklaması yayınladı.

Şakoğlu'nun yazılı basın açıklaması, şöyle:

"Ali Güney hemen her söyleminde geçmiş dönemde belediyenin kasasına girenlerden bahsediyor. Karlılıktan, yapılan projelerden bahsediyor. Belediye kasasından daha doğrusu halkın cebinden havaya uçan paralardan nedense hiç bahsetmiyor. Şimdi de kalkmış 'Fatma Hanım milyonlarca lira tasarruf yaptığını iddia ediyorsa neden kredi çekip borçlanmak istiyor' diye soruyor. Belki biraz trajikomik olacak ama memleketi yönetenlerin izlediği yolu izliyor olmasın sakın.

"YALNIZCA 1 KEZ KREDİ KULLANDIK"

Sırf 2 yıl önce hizmet araçlarını satın almak için istediğimiz 55 milyonu vermedikleri gibi çarşamba günkü mecliste 2 yıl önce satın aldırmadıkları hizmet araçlarını almak için tekrar istediğimiz kredi yetkisini vermemek adına halkımızı kandırmanıza izin vermeyeceğiz. Bu konuyu sürekli kaşımak istemiyoruz, defalarca da halkımıza anlattık ama demek sadece halkımıza anlatmak yetmiyor. İzmit Belediyesi bugüne kadar yalnızca 1 (BİR) kez kredi kullandı. O da 2 yıl önceydi. ve 27 milyondu. Önce 55 milyon istedik ki 'tüm hizmet araçlarını satın alalım' dedik ancak AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri reddetti. Sonra kararı veto edince 55 milyonun sadece 27 milyonluk kısmına yetki verildi araç alımında. Onun da ancak 10 milyonluk kısmını İller Bankası'ndan alabildik. Geri kalanını da özel bankadan kullanabildik. O dönemde 55 milyon kredi çekmek için yetki istemiştik meclis üyelerimizden ama 27 milyonuna onay verdiler. O dönem 27 milyona aldığımız araçlar bugün 80 milyon lira. Araçların tamamını satın almak için istediğimiz 55 milyon krediyi vermemeleri yüzünden bugün üç dört katı fiyatlarla aynı araçları satın almak durumunda kalacağız. Arada oluşan bu dev gibi fiyat ve kredi faizi oran farkının tek sorumlusu o dönem 55 milyona onay vermeyen İzmit Belediyesi AKP'li ve MHP'li meclis üyeleridir. 55 milyonun onayını o dönem alabilseydik 7 ay sonra kredinin ödemesi de bitmiş olacaktı. Onun için bunu dolandırıp durmanın bir manası yok. Şunun da bilinmesini isterim ki bu haksız engelleme İzmit Belediyesine ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye değil, İzmit halkına kaybettiriyor.

"SAMİMİLERSE YILLARDIR AYNI FİRMALARIN BU İHALELERİ NASIL ALDIĞINI KONTROL ETSİNLER"

Gelelim araç kiralama işine. Siz kalkıp hem kiralama işinde rant var diyeceksiniz, hem de biz size gelin bu çirkin fikri ortadan kaldıralım ve bütün araçlarımızı satın alalım dememize rağmen sırf işi geciktirmek, İzmit Belediyesi ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin hizmet etmesini engellemek adına onay vermeyeceksiniz. Bu işin içerisinde rant var diyenleri daha geçen hafta haberlere düşen Kocaeli Büyükşehir, Kartepe, Gebze belediyelerinin kiralama ihalelerini bir kontrol etmelerini tavsiye ederim. Yıllardır aynı firmaların bu ihaleleri nasıl aldığını bir kontrol etsinler de samimiyetlerini görelim. Kentimizde farklı sektörlerde iş yaparken başka illerde devasa araç kiralama işleri ile yükselenler kimlerdir bir araştırmalarını kendilerine tavsiye ederim. Biz 2 yıl önce 27 milyona 71 tane kamyon ve iş makinesi satın alırken AKP'li Gebze Belediyesi 43 aracı 67 milyona neden kiraladı diye bir sorsunlar bakalım. Bu işte rant var mıydı diye sormadıkları sürece samimi değiller.

"ALGI OPERASYONU KONUSUNDA ELİNİZE SU DÖKEMEYİZ"

Haftalardır İzmit Belediyesi meclis toplantılarında konuşulan taşıt alımı konusunda Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin kurnazca hazırlanmış bir algı operasyonu yürüttüğünü söylemişler. Evet İzmit Belediyesi olarak halkın yararına olan her konuda iddialıyız ama bu algı operasyonu yürütme konusunda ellerine su dökemeyeceğimiz kesin. Elbette böyle söyleyecek çünkü kişi kendinden bilir işi der atalarımız. Geçmiş 20 yılla bugün ki İzmit Belediyesi'ni kıyaslıyorlarsa şayet biz gerçekten çok iyi hizmetler yapmışız demektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geri kalan 12 belediyeyi bildiğiniz beslediği dönemlerden İzmit Belediyesi'ni üvey evlat saydığına, bırakın destek olmayı köstek olmak için akıl almaz işler yaptığına bakarsak bütün bunlara rağmen üstelik sadece 3 yılda biz ciddi işler yapmışız. Siz kendinizi parçalasanız bile bunu halkımız zaten görüyor.

"ONLARIN SIKINTISI FATMA KAPLAN HÜRRİYET"

Her zaman söylediğimiz gibi biz İzmit Belediyesi olarak işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ülkenin her yerinde, televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada, sokaklarda konuşulan şeylerle bu arkadaşların anlattığı şeyler birbirini bir türlü yakalamıyor. Herkes kendi sıkıntısını dışa vuruyor. Onların sıkıntısı da İzmit Belediyesi ve Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi demek ki sürekli onu konuşuyorlar. İsteyen istediğini konuşsun. Kent halkı gerçekleri bütün açıklığı ile biliyor. Tüm kent insanımıza saygılarımı sunuyorum."

ANKA / Yerel