İzmit Belediyesi'nde Hizmet Araçlarının Alınması AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çağrısıyla gerçekleştirilen İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında, hizmet araçlarının kiralanarak dışarıya para verilmesi yerine, Devlet Malzeme Ofisi'nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için kredi yetkisi talebi AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla yine reddedildi.

İzmit Belediyesi Meclisi 5 Temmuz'da yapılan olağan meclis toplantısının ardından, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çağrısıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince olağanüstü toplandı. Son 3 toplantıda gündemde olan ancak AKP ve MHP'li meclis üyelerinin her defasında süre uzatımı isteyerek oyaladığı hizmet araçlarının satın alınması kredi yetkisi verilmesi AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Meclis toplantısı öncesi basın açıklaması yapan Kaplan Hürriyet, bu araçların kiralanmasının pahalı olduğunu, buna karşılık satın alınması durumunda hem belediyenin kendi aracının sahibi olacağı hem de bu ekonomik kriz ve yüksek enflasyondan etkilenmesinin önüne geçeceğini belirtmişti. Kiralanması durumunda milyonlarca liranın dışarıya akacağı ve üstüne üstlük araçların da yine aynı firmalarda kalacağını anlatan Hürriyet, mecliste bu araçları satın alabilmek için kredi yetkisi talep etmişti. Ancak AKP ve MHP'li meclis üyeleri, İzmit Belediyesinin parasının başkalarının cebine gitmesi yönünde oy kullandı.

ANKA / Yerel