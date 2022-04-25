İzmit Belediyesi, Manav Kültür Evi Projesini Derneklerin Talepleri ile Şekillendiriyor

KOCAELİ (ANKA) -

Yakın zamanda manav dernekleriyle bir araya gelerek Manav Kültür Evi projesinin müjdesini veren İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, proje için Sepetçi Mahalle Konağı ve Köy Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Manav kültürünün İzmit'te yaşatılması ve geleneklerin yeni nesle aktarılması amacıyla harekete geçen Başkan Hürriyet, Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin ve manav dernekleri ile birlikte Sepetçi Mahalle Konağı ve Köy Müzesi'nde inceleme yaptı.

Derneklerin fikirleri doğrultusunda projeyi şekillendireceklerini belirten Başkan Hürriyet, Manav Kültür Evi'ni hayata geçirdiklerinde hem kente değer katacağını hem de her detayıyla manav kültürünü yansıtacağını belirtti.

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