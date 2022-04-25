İzmit Belediyesi, Manav Kültür Evi Projesini Derneklerin Talepleri ile Şekillendiriyor
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Yakın zamanda manav dernekleriyle bir araya gelerek Manav Kültür Evi projesinin müjdesini veren İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, proje için Sepetçi Mahalle Konağı ve Köy Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
KOCAELİ (ANKA) -
Yakın zamanda manav dernekleriyle bir araya gelerek Manav Kültür Evi projesinin müjdesini veren İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, proje için Sepetçi Mahalle Konağı ve Köy Müzesi'nde incelemelerde bulundu.
Manav kültürünün İzmit'te yaşatılması ve geleneklerin yeni nesle aktarılması amacıyla harekete geçen Başkan Hürriyet, Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin ve manav dernekleri ile birlikte Sepetçi Mahalle Konağı ve Köy Müzesi'nde inceleme yaptı.
Derneklerin fikirleri doğrultusunda projeyi şekillendireceklerini belirten Başkan Hürriyet, Manav Kültür Evi'ni hayata geçirdiklerinde hem kente değer katacağını hem de her detayıyla manav kültürünü yansıtacağını belirtti.
ÇOK FONKSİYONLU OLACAK
Çalışmalar kapsamında mevcut durumda sergi alanı, çok amaçlı spor alanları, muhtarlık ofisi ve sağlık birimi bulunan mahalle konağına çeşitli işlevler eklenecek. İç kısıma manav dernekleri için toplanma ve etkinlik alanı, manav kültürünü yansıtacak sergi alanı yapılması planlanırken, konağın bahçesinde açık hava etkinlikleri, cemiyet ve düğünlerin yapılabileceği bir alan projelendirilecek. Ayrıca alan içerisinde bulunan fırın daha kullanışlı hale getirilerek mancarlı pide yapımına imkan sağlanacak. Mevcut yapının iç ve dış cephelerinde iyileştirmeler yapılarak manav derneklerinin hizmetine sunulacak.
ANKA / Emel Türegün - Yerel