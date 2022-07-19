İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde Vatandaşla Buluştu

İzmit Belediyesi başkan yardımcıları ve ilgili müdürler, Kuruçeşme Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ile bölgede incelemelerde bulunurken, vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Ercan Umutlu, Ali Filiz, birim müdürleri, Kuruçeşme Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ile Doğan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinleyen heyet yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ve mahalle sakinleri ile beraber çalışmalar yerinde incelendi. İzmit Belediyesi yetkilileri, Muhtar Sadettin Ölmez'e mahallede yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İzmit Belediyesi birim müdürlerinin de yer aldığı mahalle gezisinde vatandaşlarla da bir araya gelen İzmit Belediyesi yöneticileri, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

ANKA / Yerel