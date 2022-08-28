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İzmit Belediyesi, Kuruçeşme'de Merdivenleri Yeniliyor

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme'de Merdivenleri Yeniliyor

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme’de zamanla deforme olan merdivenleri yeniliyor.

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme'de zamanla deforme olan merdivenleri yeniliyor.

Yurttaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Kuruçeşme'ye bağlı Fatih mahallesindeki İlhan Sokak'ta merdiven yenileme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 25 metre uzunluğa ve 1,5 metre genişliğe sahip merdivende çalışmaları tamamladı. Ekipler, demir korkuluk montajını da yaptıktan sonra çalışmaları sonlandıracak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi Fatih Yerel Haberler

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