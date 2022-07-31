İzmit Belediyesi, KPSS'ye Girenleri Yalnız Bırakmadı - Haberler

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İzmit Belediyesi, KPSS'ye Girenleri Yalnız Bırakmadı

İzmit Belediyesi, KPSS'ye Girenleri Yalnız Bırakmadı

İzmit Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların sınava girecekleri okulların önüne ikram stantları kurdu, adaylara başarılar diledi.

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İzmit Belediyesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adayların sınava girecekleri okulların önüne ikram stantları kurdu, adaylara başarı diledi.

İzmit Belediyesi, bugün düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında, adayları yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri önünde stant kuran Belediye; adaylara sınav öncesi su ve kek ikramında bulunarak başarı diledi.

Belediye'nin Başkanvekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Eray Bodur,  adaylara destek  olmak ve başarı dilemek için stantlarda görev aldı.

ANKA / Yerel

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