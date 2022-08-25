İzmit Belediyesi Klarnet Tutkunlarını Buluşturuyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması için başvurular başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması için başvurular başladı.

İzmit Belediyesi'nin, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğan ve ünü dünyaya ulaşan klarnet ustası Mustafa Kandıralı adına düzenlediği klarnet yarışması için başvurular başladı. Kocaeli'nin dünya çapındaki gururu klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı'yı tanıtmak, anısını yaşatmak ve onu örnek alan yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Mustafa Kandıralı Klarnet Yarışması'na başvurmak isteyenler, 11 Kasım tarihine kadar https://bit.ly/3ztCBxR adresinden başvurularını yapabilecek.