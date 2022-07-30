İzmit Belediyesi Kendi Ürettiği Sebzeleri İzmitlilere Dağıtıyor İzmit Belediyesi’nin üretim projeleri kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilen sebzeler Körfez Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtıldı. İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Körfez Mahallesi'nde vatandaşlara dağıtıldı. İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretime devam ederken; hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmını vatandaşlara dağıtıyor. Belediye, son olarak hasat edilen patlıcan ve kabakları vatandaşlara ulaştırdı. İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Körfez Mahallesi 42 Evler Meydanı'nda kurduğu stantla 200 kilogram kabak ve 120 kilogram patlıcanı vatandaşlara dağıttı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür etti. ANKA / Yerel Kocaeli Körfez Yerel Haberler

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